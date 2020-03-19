Маршрутчики: водители с международных рейсов без работы, пассажиропоток упал на 20% даже внутри страны

Источник материала: Tut.by

Белорусские маршрутчики не могут доставить домой белорусов из соседних стран, которые закрыли границы из-за коронавируса. Об этом TUT.BY рассказал один из крупных перевозчиков. Водителей приходится вынужденно отправлять в отпуска, потому что из-за пандемии упал поток пассажиров и внутри Беларуси — уже на 20−30%. И он продолжает снижаться.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Международное сообщение закрыто, так как ограничен въезд в соседние страны, — рассказал TUT.BY крупный партнер сервиса «Атласбас» Андрей Донцов. — Последнюю маршрутку, которая шла в Россию, на границе завернули. Мы предупреждали людей, что объявили о закрытии границы , что едем на свой страх и риск, и они были согласны на это. Но российские пограничники нас развернули, деньги пришлось пассажирам вернуть.

18 марта, ровно в полночь, Россия частично закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса. Теперь до 1 мая пересечь ее с белорусской стороны могут только россияне и грузоперевозчики — так указано в постановлении правительства РФ от 16 марта .

Сейчас при выборе рейса на маршрутке, например, из Могилева в Смоленск или в Москву, на сайте сервиса «Атласбас» указано, что мест нет. По факту же нет самих рейсов. До закрытия границы Россией по будням ходила минимум одна маршрутка в одну сторону по обоим направлениям.

— Мы понимаем, что белорусам нужно вернуться домой из той же России, например. Но привезти их не можем. Теоретически можно погнать туда пустую машину или с пассажирами-россиянами, если за рулем будет и водитель-россиянин, но мы такой вариант не рассматривали. Белорусы в России могут воспользоваться услугами паритетчиков — российских перевозчиков, которые ходят рейсами в Беларусь, — объясняет Андрей Донцов.

«Все-таки закрыли?! Серьезно?!» Что происходило ночью на белорусско-российской границе



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Мы уже подробно объясняли , что ограничений на выезд из России нет. То есть покинуть территорию и приехать в Беларусь можно в любой день до 1 мая, пока будет длиться ограничение. На чем? На самолете, поезде, автобусе, машине.

Падение пассажиропотока внутри страны Андрей Донцов связывает не столько с добровольной социальной изоляцией людей, сколько с закрытием границ. Услугами маршруток теперь не пользуются туристы, белорусы, работающие за границей. Освободившихся с международных маршрутов водителей на другие рейсы перекинуть нельзя — просто некуда.

— Сколько продлится эта ситуация — до 1 мая или, тьфу-тьфу-тьфу, дольше, мы не знаем. Но водителям нужно кормить семьи, нам — платить им зарплату, бюджету — налоги. А так как денег мы, перевозчики, не зарабатываем… Сложная ситуация, — говорит Андрей Донцов. — Надеемся, что правительство пойдет и нам навстречу, предоставив какие-то послабления из-за ситуации, в которой оказались мы все.

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