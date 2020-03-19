АБФФ договорилась с БТРК о трансляциях матчей чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому рассказал о том, что федерация достигла договоренности с о трансляциях матчей чемпионата Беларуси.

– Матчи первого тура будут транслироваться на телеканале «Беларусь 5». Удалось договориться с БТРК?

– Мы договорились. Будем работать, – сказал Базанов.

Напомним, существовала угроза переноса начала чемпионата Беларуси из-за коронавируса. Однако АБФФ приняла решение не менять дату старта сезона. Первый тур начался по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешен вход на трибуны.

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