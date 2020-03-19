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АБФФ договорилась с БТРК о трансляциях матчей чемпионата Беларуси
19.03.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому рассказал о том, что федерация достигла договоренности с
– Матчи первого тура будут транслироваться на телеканале «Беларусь 5». Удалось договориться с БТРК?
– Мы договорились. Будем работать, – сказал Базанов.
Напомним, существовала угроза переноса начала чемпионата Беларуси из-за коронавируса. Однако АБФФ приняла решение не менять дату старта сезона. Первый тур начался по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешен вход на трибуны.
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Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому рассказал о том, что федерация достигла договоренности с БТРК о трансляциях...
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