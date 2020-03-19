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АБФФ договорилась с БТРК о трансляциях матчей чемпионата Беларуси

19.03.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому рассказал о том, что федерация достигла договоренности с БТРК о трансляциях матчей чемпионата Беларуси.

– Матчи первого тура будут транслироваться на телеканале «Беларусь 5». Удалось договориться с БТРК?

– Мы договорились. Будем работать, – сказал Базанов.

Напомним, существовала угроза переноса начала чемпионата Беларуси из-за коронавируса. Однако АБФФ приняла решение не менять дату старта сезона. Первый тур начался по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешен вход на трибуны.

Базанов о переговорах с БТРК: «Во всех чемпионатах за телеправа платят большие деньги. Не хотят нам таких денег давать»

«То, что раздувается сейчас, это какие-то непонятные вбросы». Глава АБФФ объясняет, почему не перенесли чемпионат

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому рассказал о том, что федерация достигла договоренности с БТРК о трансляциях...
 
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