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У двух пассажиров рейса Минск - Нур-Султан обнаружили коронавирус
20.03.2020 07:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус подтвержден у двух человек в Караганде, сообщил в пятницу официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, сообщает
«По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск — Караганда. Первый — 1981 года рождения, второй — 1972 года рождения», — сообщил Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.
Напомним, 18 марта самолет Минск — Нур-Султан
На борту было 67 пассажиров. Они остались в Караганде, а самолет уже вернулся в Минск. Как рассказали TUT.BY в посольстве Беларуси в Казахстане, среди пассажиров самолета граждан Беларуси не было.
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