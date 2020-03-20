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У двух пассажиров рейса Минск - Нур-Султан обнаружили коронавирус

20.03.2020 07:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус подтвержден у двух человек в Караганде, сообщил в пятницу официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, сообщает «Казинформ». Это пассажиры рейса Минск — Нур-Султан, который 18 марта приземлился в Караганде из-за карантина.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск — Караганда. Первый — 1981 года рождения, второй — 1972 года рождения», — сообщил Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.

Напомним, 18 марта самолет Минск — Нур-Султан совершил посадку в Караганде, не долетев до места назначения. Такое решение приняли авиационные власти Казахстана, чтобы пассажиры рейса белорусской авиакомпании прошли карантин.

На борту было 67 пассажиров. Они остались в Караганде, а самолет уже вернулся в Минск. Как рассказали TUT.BY в посольстве Беларуси в Казахстане, среди пассажиров самолета граждан Беларуси не было.

 
Теги: Минск
 
 
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18 марта самолет Минск - Нур-Султан совершил посадку в Караганде, не долетев до места назначения. Такое решение приняли авиационные власти Казахстана, чтобы...
 
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