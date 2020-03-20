«Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен на неопределенный срок

Источник материала: Tribuna.com

Союз Европейских футбольных ассоциаций внес коррективы в решающую стадию розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу.

«Финал четырех» должен был пройти 24-26 апреля на «Минск-Арене», но из-за сложно пандемии коронавируса в Европе матчи перенесены на неопределенный срок.

По мнению УЕФА , необходимо согласование календаря с командами и ареной. В ближайшее время будет сообщена необходимая информация.

Жеребьевка «финала четырех» Лиги чемпионов состоялась в НОК Беларуси 5 февраля текущего года. По ее итогам сыграет в полуфинале с российским клубом КПРФ, а другая испанская команда «Мурсия» встретится с «Тюменью».