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«Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен на неопределенный срок

20.03.2020 12:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Союз Европейских футбольных ассоциаций внес коррективы в решающую стадию розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу.

«Финал четырех» должен был пройти 24-26 апреля на «Минск-Арене», но из-за сложно пандемии коронавируса в Европе матчи перенесены на неопределенный срок.

По мнению УЕФА, необходимо согласование календаря с командами и ареной. В ближайшее время будет сообщена необходимая информация.

Жеребьевка «финала четырех» Лиги чемпионов состоялась в НОК Беларуси 5 февраля текущего года. По ее итогам «Барселона» сыграет в полуфинале с российским клубом КПРФ, а другая испанская команда «Мурсия» встретится с «Тюменью».

 
Теги: Минск
 
 
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Союз Европейских футбольных ассоциаций внес коррективы в решающую стадию розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу.
 
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