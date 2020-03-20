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«Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен на неопределенный срок
20.03.2020 12:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Союз Европейских футбольных ассоциаций внес коррективы в решающую стадию розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу.
«Финал четырех» должен был пройти 24-26 апреля на «Минск-Арене», но из-за сложно пандемии коронавируса в Европе матчи перенесены на неопределенный срок.
По мнению
Жеребьевка «финала четырех» Лиги чемпионов состоялась в
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Союз Европейских футбольных ассоциаций внес коррективы в решающую стадию розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу.
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