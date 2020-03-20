Кто имеет право потеснить очередь перед кабинетом врача?

Источник материала: Вороновская газета





Ряд изменений произошел в белорусских учреждениях здравоохранения в целях предотвращения распространения коронавируса, все они закреплены соответствующим приказом Минздрава. В поликлиниках Вороновского района пациентов просят отказаться от плановых обследований и диспансеризаций. Экстренную помощь людям оказывают, медицинские комиссии работают.

— Временно рекомендуем отложить прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке. Это касается в том числе флюораографии органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровского мониторирования, введения инъекционных лекарств в процедурном кабинете, — рассказывает исполняющая обязанности главного врача Вороновской ЦРБ Владислава Рубель. — Конечно, все это лишь в том случае, если не навредит здоровью и подождать действительно можно. Стараемся избежать скопления людей в поликлиниках. Прием пациентов с температурой или симптомами острой респираторной инфекции осуществляется в первую очередь. Особое внимание уделяем группе риска — пациентам старше 60 лет. С ними стараемся работать на дому, чтобы лишний раз им не нужно было идти в поликлинику.







Если вы заболели, следуйте алгоритму

Повысилась температура, появились кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа — необходимо остаться дома и позвонить в регистратуру поликлиники или учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания). Телефоны регистратуры: Вороновской поликлиники — 4-46-49, Радунской — 4-56-06. В разговоре с работником учреждения расскажите, что вас беспокоит, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон). После этого с вами свяжется медицинский работник, к указаниям которого вы должны прислушаться.

— Пациентам с хроническими заболеваниями, нуждающимся в рецептах на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, мы рекомендуем также обратиться в регистратуру по телефону и оставить свои контакты, — обращает внимание Владислава Владиславовна. — Позже будет организована выписка и доставка рецепта на дом. Если есть возможность, то пожилые граждане, чтобы обезопасить себя, могут обратиться к более молодым родственникам с просьбой забрать рецепт после его выписки.

Галина ШЛЕМПО.