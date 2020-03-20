«Не успеваем даже заехать помыться». Таможня обязала транзитных дальнобойщиков быстро покидать Беларусь

Источник материала: Tut.by

«Таможенники своими внутренними распоряжениями нас заставляют нарушать закон!» — возмущаются транзитные дальнобойщики, которых обязали из-за ситуации с коронавирусом побыстрее покидать Беларусь, а во время пребывания в стране — находиться на определенных АЗС и не уезжать с них. Водители утверждают, что эти условия «зверские» и выполнить их невозможно.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

«Хотели быстрее домой — а нам сказали: «Собирайте чемоданы»

Чтобы предотвратить завоз и распространение коронавируса, в Беларуси с 19 марта водители-дальнобойщики, которые едут через республику транзитом, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки только на определенных АЗС и никуда оттуда не отлучаться. Кроме того, покинуть страну они должны в течение 24 часов. Эти меры были приняты по оперативному решению межведомственной рабочей группы. Ограничения действуют чуть более суток, но дальнобойщики ими не просто недовольны: вчера на границе в ПП «Козловичи» они возмущенно кричали, а потом начали звонить своим руководителям и оповещать о «беспределе» СМИ.

— На этой неделе я вез груз из Италии. Работать сейчас очень тяжело: в Европе везде закрыты души, помыться невозможно, к тому же когда узнают, что ты едешь из Италии, то смотрят на тебя как на прокаженного и шарахаются. Выстаивал огромные очереди на границах между Италией и Австрией, Австрией и Словакией. Очень хотелось поскорее приехать домой, в Беларусь, но страна приготовила неприятный сюрприз, — рассказывает AUTO.TUT.BY белорусский дальнобойщик Павел.

Мужчина работает в чешской компании по перевозке грузов. В этот раз груженую фуру он должен был перегнать через Беларусь в Россию. Планировал, что в Минске заедет домой — первый раз за две недели помоется, отдохнет и поедет дальше.



ПП «Козловичи»

— Когда я оформлял груз в Козловичах, то сотрудница таможни сообщила: транзитный коридор у вас 24 часа. Это значит, что за это время я должен выехать с территории страны. Таких сроков нам еще никто не давал. А как же соблюдение режима труда и отдыха? Нам же по закону нужно делать регламентированные перерывы, мы не можем безостановочно ехать, это все легко отследить по тахографу. Я начал возмущаться, просил дать дополнительный день, но таможенница ни в какую!

К сведению: Все водители-дальнобойщики должны работать, соблюдая режим труда и отдыха. Его выполнение можно отследить по тахографу, установленному в кабине авто. Если говорить просто, дальнобои после четырех часов работы должны делать короткие перерывы по 45 минут, а также длинные перерывы на сон — каждые сутки 11 часов (несколько раз этот отдых можно сократить) и каждую неделю — 45 часов.

«На таможне такого крика еще никогда не было»

Как оказалось, возмущался не один Павел: в зале, где проходят таможенное оформление, «бастовали» около 150−200 водителей. На шум прибежали даже водители, которые оформлялись на въезд в Польшу.

— Обычно на таможне все водители слово лишнее сказать боятся, а тут такой крик стоял! — говорит дальнобойщик.



В очереди на таможенное оформление могут сидеть от нескольких десятков до более сотни водителей

Павел звонил и жаловался на горячую линию ГТК, но это не помогло.

Водители ничего не добились, поэтому садились за руль и уезжали. Многие после «Козловичей» становились на «паузу» — отдыхать.

— Я тоже сделал короткий перерыв и поехал в Минск, домой на пару часов — помыться, поесть, поменять вещи. Должен был остановиться на АЗС, отведенной для транзита, но не сделал это. Эта заправка находилась в 30 километрах от моего дома! Думаю, никто там становиться и не будет.

Павел еще находился у себя дома, когда до окончания транзитного коридора у него оставалось четыре часа. Понятно, что за это время он не успеет доехать до конечной точки, которая находится в Смоленске.

«Отдых не повод для продления транзита»

Водитель-международник Денис из Барановичей, который работает на польскую фирму, выступает за то, чтобы меры против распространения коронавируса применялись, но те, что были приняты в отношении него и его коллег, считает «узаконенным беспределом».

— Как можно давать срок транзита на доставку гру­за и не учитывать место доставки. Таможне все равно, куда я еду: Москва, Черепове­ц, Нижний Новгород. Но ведь по закону при определении ср­ока таможенного тран­зита нужно учитывать вид ТС и режим труда и отдыха.





Денис рассказал, что вчера, 19 марта, он проходил через пункт пропуска «Бере­стовица». Ему нужно попасть в Вязьму, на транзит ему дали двое суток. В 23.00 водитель должен был стать на 45-часовой отдых. Значит, к работе он должен приступить 21 марта в 20.00. Однако в таможне срок доставки груза ему поставили 21 марта с 20.00 до 00.00 на Вяземском таможенном посту. Выходит, из Барановичей до Вязьмы он должен добраться максимум за 4 часа.

— Правда, в «Берестовице» мне сказали, что так как мне нужно отдыхать, то я могу продлить срок доставки груза в любой таможне. В Барановичах я обратился в пункт таможенного оформления, но мне ответили, что обязательный отдых это не повод для продления транзитной декларации…

Официально: Сутки — оптимальный период для доставки товара и транзита

В ГТК Беларуси считают, что срок доставки груза в одни сутки — период, оптимальный и достаточный для доставки товаров в пределах республики, в том числе и для сквозного транзита через Беларусь в третьи страны, а также до белорусско-российского участка границы. Таможня назначала эти сроки исходя их протяженности Беларуси: с севера на юг — 560 км, а с запада на восток — 650 км.

В отношении транзитных грузов, которые следуют в Россию и расстояние до которых до 1000 км от внешней границы ЕАЭС в Беларуси, срок доставки — двое суток. Если таможня назначения удалена больше, то срок доставки пропорционально увеличивается на сутки за каждые 300 км.

При этом, течение срока таможенного транзита начинается на следующий день после оформления транзита товаров. Т.е. в случае оформления транзитной перевозки в 9.00 20 марта, исчисление ее срока доставки начнется 21 марта в 00.00.

— Такой подход не противоречит нормам таможенного законодательства Евразийского экономического союза, — отметили в ГТК Беларуси. — Если во время перевозки возник форс-мажор и (или) аварии (поломки) транспортного средства, перевозчик вправе обратиться в таможенный орган, уполномоченный на совершение таможенных операций, того региона, в котором находится автомобиль — для продления установленного срока транзита товаров.