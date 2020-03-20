Лукашенко поручил обеспечить белорусские клиники томографами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил обеспечить белорусские клиники оборудованием собственного производства. Об этом президент говорил во время посещения частного предприятия, где делают рентген-аппараты. Эта техника востребована и за рубежом. Как будут развивать производство, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На этом предприятии разрабатывают и выпускают сканеры, рентгеновские рамки, маммографы, томографы. Медики используют его для исследований, а таможенные службы – для проверки грузов и багажа. Частное предприятие – резидент свободной экономической зоны и пользуется льготами. Александр Лукашенко отмечает финансовый успех предприятия, но напоминает и о пользе для государства.

«Если речь идет о налоговых и прочих льготах, то мы на это будем смотреть. Не потому чтобы защемить кого-то. Вы ведь видите, с какой ситуации функционирует государство: за каждую копейку, за рынки приходиться драться. Поэтому, если вы с жиру не беситесь, то и хорошо, работайте дальше так», – сказал президент.

Предприятие на 85% работает на экспорт. Заказы расписаны до конца года. Но не хватает мощностей. Хотят построить еще несколько цехов. Президент инициативу поддержал. Но при условии, что частник задействует в производстве и госпредприятия.

«Если человек может, то надо ему помочь, поддержать его, чтобы не должны были. А что же он будет за свой счет. Надо, как они говорят, чтобы он потом отбил эти труды и деньги, которые вложит», – заметил Лукашенко.

В медучерждениях страны помогают определить диагноз 850 таких аппаратов. Президент считает, что белорусского оборудования должно быть больше. Отечественными томографами нужно обеспечить районные больницы и наладить их сервисное обслуживание.

«Раза два я обследовался, когда колено оперировал, я тогда мечтал: ну когда же мы изобретем такую машину?» – вспоминает Лукашенко.

Антонис Джозеф – директор по развитию бизнеса медицинского оборудования на этом предприятии. А еще практикующий врач-кардиолог. 23 года назад приехал из Шри-Ланки и поступил в мединститут. Потом здесь и остался. Как доктор, пожелал президенту здоровья. «Не болейте!» – сказал он.

«Свят-свят. Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день то хоронят, то коронавирусы, хотя я в него не верю. Оказывается, эти коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый на 90% похож по структуре на те, которые были. Просто на 10% надо еще разобраться в чем-то. А мы начинаем паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, как в Беларуси, тогда не будет, как в Италии», – ответил глава Беларуси.



Александр Лукашенко пообщался и с журналистами. Помимо актуального коронавируса говорил о посевной кампании и глобальном потеплении.