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Лукашенко: Нет повода принимать драконовские меры из-за коронавируса

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси вновь призвал не паниковать из-за коронавируса, а просто соблюдать правила гигиены. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения научно-производственного частного предприятия.

«Я успокаиваю людей, потому что знаю, к чему паника приведет. Многие государства принимают очень жесткие меры. Мы не находимся в такой ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Мы по цифрам, по смертности вчера проанализировали и видим, что этот год коронавирусный январь-февраль гораздо лучше, чем прошлый и позапрошлый по смертности людей от той же пневмонии», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко также поставил задачу помочь гражданам Беларуси и россиянам, которые застряли за границей вернуться на родину.



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Президент Беларуси вновь призвал не паниковать из-за коронавируса, а просто соблюдать правила гигиены.
 
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