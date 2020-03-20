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Лукашенко: Нет повода принимать драконовские меры из-за коронавируса
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси вновь призвал не паниковать из-за коронавируса, а просто соблюдать правила гигиены. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения научно-производственного частного предприятия.
«Я успокаиваю людей, потому что знаю, к чему паника приведет. Многие государства принимают очень жесткие меры. Мы не находимся в такой ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Мы по цифрам, по смертности вчера проанализировали и видим, что этот год коронавирусный январь-февраль гораздо лучше, чем прошлый и позапрошлый по смертности людей от той же пневмонии», – сказал глава государства.
Александр Лукашенко также поставил задачу помочь гражданам Беларуси и россиянам, которые застряли за границей вернуться на родину.
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Президент Беларуси вновь призвал не паниковать из-за коронавируса, а просто соблюдать правила гигиены.
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