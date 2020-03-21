Что делать: менять или оставлять белорусский рубли?

рассказал финансовый аналитик Александр Муха и научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского-образовательного центра BEROC Анастасия Лузгина. Из-за ситуации с коронавирусом 19 марта минчане активно скупали доллары в обменных пунктах столицы. Стоит ли поддаваться всеобщей панике, корреспонденту агентства «Минск-Новости»финансовый аналитики научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского-образовательного центра BEROC





— Что делать тем, у кого на руках буквально 1 000 рублей: бежать в обменник или оставить свою заначку в покое?





— Если бы у меня была не пристроенная 1 000 рублей, я бы с ней ничего не делал. Ждал бы других курсов. Пусть лежит дальше эта тысяча. Не советую менять белорусские рубли на иностранную валюту сейчас по той простой причине, что это нарушение правила «покупай дешево, продавай дорого». Здесь получается наоборот – если покупать доллары, то по максимальной цене за последние месяцы. Это нелогично.





Можно присматриваться к более доходным инвестиционным инструментам. Если не готовы принимать риски – храните деньги на банковских депозитах. Их возврат гарантируется государством. Или купить государственные облигации. Правительство всегда является самым заемщиком внутри государства, — говорит финансовый аналитик А. Муха.





— Почему курс начал так колебаться?





— В основе нынешней нестабильности лежат две ключевые причины. Это кризис на нефтяном рынке и коронавирус. Логично предположить, что может улучшиться ситуация на рынке нефти. Здесь мощная политическая подоплека и не понятно, сколько времени продлится ценовая война между Россией и арабскими странами. Даже сейчас мы видим повышенную изменчивость цены на нефть. Сегодня рост составляет плюс 5,5 %. Соответственно, российский рубль на это позитивно отреагировал. Хотя его котировки близки к рекордному историческому максимуму. Поскольку белорусский рубль зависит от российского, у нас похожая ситуация. Как только проблема, вызванная коронавирусом, уменьшится это приведет к позитиву на валютном и финансовых рынках. Говоря простым языком, наш белорусский рубль может укрепиться к иностранным валютам на каких-то локальных отрезках.





Похожей точки зрения придерживается научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского-образовательного центра BEROC Анастасия Лузгина:





— Я не рекомендую бежать в обменники. Если есть заначка в рублях, которую вы не собирались тратить, пусть она и остается в рублях. Почему? Потому что та ситуация, которую мы видим сейчас с колебаниями курса, обусловлена не внутренними факторами. На динамику белорусского рубля оказывает влияние нестабильность глобальных рынков. Если посмотреть, как устанавливается курс, то он определяется к корзине валют . Туда входит доллар США, евро и российский рубль. Причем, доля российского рубля самая большая, составляет 50 % от общей стоимости корзины. Доллар – 30 %, евро – 20 %. Когда изменяется курс российского рубля по отношению к доллару и евро, мы сразу видим, что белорусский рубль тоже меняется к данным валютам. В последнем месяце мы наблюдали, что российский рубль значительно снизился к доллару из-за того, что падала цена нефти. Наша национальная валюта на это среагировала тоже. Если посмотреть на общую стоимость корзины – на динамику не к одной валюте, а к корзине валют, то там изменения не такие значительные. К доллару наш рубль снижает курс, к российскому — укрепляется.









По словам А. Лузгиной, если цена на нефть стабилизируется, мы можем увидеть обратную тенденцию — укрепление курса национальной валюты:





— Нужно учитывать, что у нас в стране используется валютный режим управляемого плавания. Это означает, что динамика курса определяется исключительно рынком, и Национальный банк может осуществлять только минимальное воздействие для сглаживания краткосрочных конъюнктурных колебаний. Так как в последнее время на ослабление белорусского рубля к доллару в основном влияло изменение курса российского рубля к доллару и евро, поэтому нормализация ситуации на внешних финансовых рынках будет оказывать стабилизирующее воздействие на динамику белорусского рубля. Влияние на курс могут оказывать также и растущий спрос на валюту на внутреннем рынке, который опять является реакцией на динамику курсов иностранных валют друг к другу и к курсу белорусского рубля. Снижение спроса может поспособствовать укреплению курса.





— И все же перед обменниками стоят очереди…





— Людей можно понять. У нас были периоды гиперинфляции, которые сопровождались девальвацией курса белорусского рубля. Это отложилось в памяти многих. Как только начинаются ощутимые колебания курсов, население сразу реагирует: надо бежать в обменники за долларами или в магазины за техникой. Но сейчас не та ситуация. Инфляция сохраняется на низком уровне. Кроме того, в последние несколько лет наблюдался устойчивый рост золотовалютных резервов. Поэтому нет объективных предпосылок для обесценения курса.





— Что делать тем, кто хранит на руках большую сумму белорусских рублей? Моя подруга в середине марта продала квартиру за белорусские рубли и не поменяла их – ждала более выгодного курса.





— В данном случае ваша подруга должна признать ошибку: она не захеджировалась ранее, то есть не застраховала валютные риски. На часть суммы следовало купить иностранную валюту. Если она хотя бы разместила рубли на депозите, то смогла бы частично покрыть убытки, связанные с ослаблением белорусского рубля. Что ей можно посоветовать сейчас? Возможно, ждать придется несколько месяцев.Однако на протяжении этого времени мы можем увидеть еще одно локальное снижение курса белорусского рубля к доллару.





Повторю простую истину: не кладите все яйца в одну корзину. Если вы получили крупную сумму в белорусских рублях от продажи недвижимости, то хранить ее дома в национальной валюте – это безумие. Важно хоть немного страховаться, — отметил аналитик А. Муха.







