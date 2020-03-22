Бывший президент клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс умер от коронавируса

«Сегодня “Реал Мадрид” оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей великой страсти: “Реал Мадрид”»,— говорится в заявлении на сайте клуба.





Лоренсо Санс являлся президентом мадридского «Реала» с 1995 по 2000 годы. Под его руководством клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах. Он также владел футбольным клубом «Малага», который выступал в первом дивизионе Испании.



