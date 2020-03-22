|
Бывший президент клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс умер от коронавируса
22.03.2020 08:09 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В возрасте 76 лет умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс. Как сообщает Marca, его госпитализировали во вторник, 17 марта с легочной недостаточностью. Тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.
«Сегодня “Реал Мадрид” оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей великой страсти: “Реал Мадрид”»,— говорится в заявлении на сайте клуба.
Лоренсо Санс являлся президентом мадридского «Реала» с 1995 по 2000 годы. Под его руководством клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах. Он также владел футбольным клубом «Малага», который выступал в первом дивизионе Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 76 лет умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс. Как сообщает Marca, его госпитализировали во вторник, 17 марта с легочной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)