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Бывший президент клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс умер от коронавируса

22.03.2020 08:09 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В возрасте 76 лет умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс. Как сообщает Marca, его госпитализировали во вторник, 17 марта с легочной недостаточностью. Тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.

 «Сегодня “Реал Мадрид” оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей великой страсти: “Реал Мадрид”»,— говорится в заявлении на сайте клуба.

Лоренсо Санс являлся президентом мадридского «Реала» с 1995 по 2000 годы. Под его руководством клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах. Он также владел футбольным клубом «Малага», который выступал в первом дивизионе Испании.
 
 
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В возрасте 76 лет умер бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренсо Санс. Как сообщает Marca, его госпитализировали во вторник, 17 марта с легочной...
 
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