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МВФ: Мировая экономика справится с последствиями пандемии COVID-19

22.03.2020 09:13 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последствия распространения коронавируса будут довольно серьезными, но мировая экономика сможет с ними справиться, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

Продолжительный рост мировой экономики и высокий уровень занятости населения позволят создать некоторый задел против очень слабой экономической активности в течение следующих месяцев из-за пандемии коронавируса, считает эксперт.

По мнению Мюлейзена, кризисная ситуация наступила в момент, когда мировая экономика готова к потрясениям, а финансовые институты находятся в "лучшей форме", чем они были до мирового экономического кризиса кризиса в 2008 году, передает DW.

Он подчеркнул, что главное сегодня - это помочь в ограничении распространения коронавируса. "Нужно сделать так, чтобы в какой-то момент появилась уверенность в том, что шок будет временным, а последствия не продлятся многие месяцы", - считает он.

Он также добавил, что центробанки и правительства государств должны координировать предпринимаемые меры. Ранее Мартин Мюлейзен заявил, что в случае серьезного спада, вызванного COVID-19, МВФ может предоставить средства в размере до 50 миллиардов долларов для экстренного финансирования первоначальных ответных мер в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ослаблении правил бюджетных расходов для стран ЕС для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. По ее словам, правительства стран-ЕС смогут поддержать многие компании и предпринимателей, которым грозит банкротство. Это решение требует официального одобрения стран-членов ЕС.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран Евросоюза. Для этого будут выделены 37 миллиардов евро на поддержку здравоохранения и предприятий.

Согласно Пакту стабильности и роста, госбюджеты стран-членов ЕС должны сводиться с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях допускается дефицит бюджета, но он не должен превышать 3% от ВВП к концу финансового года. Государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или приближаться к этому уровню.
 
 
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Последствия распространения коронавируса будут довольно серьезными, но мировая экономика сможет с ними справиться, считает директор департамента стратегии,...
 
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