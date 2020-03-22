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Только в Италии почти 800 погибших за сутки. Самое актуальное о коронавирусе на 22 марта

22.03.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 22 марта Италия побила свой же печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса. Рассказываем самые главные новости на сегодня. 

В мире 

  • За минувшие сутки в Италии от COVID-19 умерли 793 человека, это новый рекорд по количеству смертей (вчера мы тоже писали про рекордное количество смертей от коронавируса в Италии, их было 627). Всего в Италии заразились коронавирусом 53 578 человек, умерло – 4825 человек. Количество выздоровевших не может не радовать – за сутки оно выросло 943 человека, и сейчас составляет 6072 человека.
     
  • В Испании – второй европейской стране по числу заболевших – количество случаев коронавируса за сутки выросло почти на 5 тысяч, теперь в этой стране заражены 24 926 человек. От коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 324 человека, а общее число летальных исходов достигло 1326.
     
  • Во Франции умерло еще 112 человек, общее число смертей от коронавируса в этой стране составляет 562 человека. Всего заразившихся во Франции – 14 459 человек. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорит: «В этой ситуации делать вид, что ничего не происходит, к сожалению, не просто безответственно, это опасно». 
     
  • В Британии совсем неспокойно. Количество зараженных коронавирусом в этой стране превысило 5 000 человек, всего от COVID-19 умерло 233 человека (только за последние сутки погибло 53 человека). Возраст погибших в Британии – от 41 до 94 лет, все имели хронические заболевания. Из-за роста зараженных и смертей, на этих выходных в Британии на карантин закрылили все пабы, рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы.
     
  • В Швейцарии заболевших уже 6 100 человек, погибших – 56 человек. Из-за коронавируса чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Цюррихе и Лозанне, отменен. Зато идет беларуская лига по футболу! 
  • В США коронавирусом болеют больше 21 тысячи человек, погибших от коронавируса в этой стране – 266 человек. Губернатор Нью-Йорка сообщил, что в штате подтверждено более 10 тысяч случаев заболевания, 6 211 из них – в самом Нью-Йорке. 
     
  • В Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками назад. Все шесть новых случаев зарегистрированы в Киеве. С 23 марта в столице Украины прекращают пассажирские перевозки. Режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.
     
  • В России за сутки зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 306 человек. Роспотребнадзор заявил, что в Москве с 21 марта фитнес-клубы, бассейны и аквапарки обязаны прекратить допуск посетителей.

В Беларуси 

  • 21 марта Минздрав рассказал, что в Беларуси уже 76 человек были заражены коронавирусом. 61 человек все еще находится с COVID-19 в беларуских больницах. 15 человек уже выписаны. Новых данных пока нет. 
 
 
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К утру 22 марта Италия побила свой же печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса. Рассказываем самые главные новости на сегодня.  В мире  За минувшие...
 
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