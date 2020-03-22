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Европейское бюро ВОЗ одобряет меры Беларуси против коронавируса

22.03.2020 12:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения выражает полную поддержку и солидарность в отношении предпринимаемых в Беларуси мер против COVID-19.

Об этом говорится в письме министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику от директора бюро Ганса Клюге от 16 марта, которое 22 марта опубликовал телеграм-канал белорусского Минздрава, передает "Еврорадио".

Директор европейского бюро ВОЗ особо подчёркивает "профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам". "Эти меры чрезвычайно важны, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции", — пишет Клюге.

По последним данным на утро 22 марта, число подтверждённых случаев нового коронавируса в мире превысило 307 тысяч. Италия стремительно догоняет Китай — там выявлено уже более 53 тысяч заражённых, тогда как в эпицентре — чуть более 81 тысячи. Умерло от COVID-19 во всём мире 13 029 человек, из них в Италии — 4 825. Выздоровело более 92 тысяч пациентов.
 
 
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Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения выражает полную поддержку и солидарность в отношении предпринимаемых в Беларуси мер против COVID-19.
 
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