Европейское бюро ВОЗ одобряет меры Беларуси против коронавируса

телеграм-канал белорусского Минздрава, передает "Еврорадио" . Об этом говорится в письме министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику от директора бюро Ганса Клюге от 16 марта, которое 22 марта опубликовалбелорусского Минздрава, передает





Директор европейского бюро ВОЗ особо подчёркивает "профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам". "Эти меры чрезвычайно важны, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции", — пишет Клюге.





По последним данным на утро 22 марта, число подтверждённых случаев нового коронавируса в мире превысило 307 тысяч. Италия стремительно догоняет Китай — там выявлено уже более 53 тысяч заражённых, тогда как в эпицентре — чуть более 81 тысячи. Умерло от COVID-19 во всём мире 13 029 человек, из них в Италии — 4 825. Выздоровело более 92 тысяч пациентов.