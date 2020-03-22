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«Оставайтесь дома ради своей бабушки». Беларуские врачи подхватили мировой флешмоб

22.03.2020 12:13 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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17 марта ЕС на 30 дней закрыл внешние границы – из-за угрозы быстрого распространения коронавируса. В Европе карантин, а в Беларуси – нет. У нас прямо сейчас проводят чемпионат по футболу. Работают школы, детские сады, ТЦ – вообще все. Минздрав говорит, что в стране 76 случаев коронавируса

Чтобы поддержать и пациентов, и коллег главный врач 3-й городской детской больницы Максим Очеретний решил запустить в Беларуси флешмоб. Он опубликовал у себя в Facebook пост со своей фотографией в медицинском халате и подписью: «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». 

Пост Максима запостили себе многие беларусы. Люди репостят запись, подписывая ее, например, вот так: «Если главный врач, ранее – зав.реанимации детской инфекционки, говорит: «Будьте дома», я верю, что это важно». И вот так: «Максим Очеретний – один из самых честных и крутых врачей. И я на 100 процентов с ним согласна». А еще вот так: «Спасибо, что сказали это вслух!». Позитивных комментариев огромное количество. 

Коллеги тоже начали поддерживать врача. Аналогичный пост заспостила себе сотрудница той же больницы Ирина Тарасюк. 

Беларуские медики не первые, кто призывает людей сейчас оставаться дома, – пару дней назад врачи из Малайзии запустили в твиттере флешмоб #StayHome со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня». Они фотографируются в халатах и медицинских масках с бумажками и просят местных жителей не покидать дома.

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