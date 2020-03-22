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ВОЗ опять похвалил Минздрав, хотя Беларусь вне карантина

22.03.2020 14:55 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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17 марта Минздрав опубликовал у себя на сайте заявление Странового – то есть беларуского – офиса ВОЗ. 

Когда одни были недовольны тем, как Беларусь реагирует на мировую проблему с пандемией коронавируса (пускает к себе иностранцев, не переводит страну на карантин, не закрывает развлекательные заведения, школы, вузы и так далее), Страновой офис ВОЗ хвалил нашу страну, цитируем часть того заявления: «На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ». 

Сегодня, 22 марта, в telegram-канале Минздрава появилось очередное послание от ВОЗ, только на этот раз за подписью регионального директора Ханса Клюге. И отправленное на имя министра здравоохранения Владимира Караника. 
В этом письме снова сплошная похвала. Письмо датировано 16 марта. 

 

Мы публикуем письмо целиком, без сокращений: 

«Уважаемый господин Министр, в свете продолжающегося распространения и оказываемого негативного воздействия коронавирусной инфекции COVID-19, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время характеризует данную ситуацию как пандемию.


Я особенно обеспокоен угрожающим и быстрым распространением коронавирусной инфекции в Европейском регионе. ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия, используя сочетание мер, основанных на фактических данных общественного здравоохранения, для сдерживания заболевания и контроля его распространения, что имеет решающее значение в Европе. В этой связи, мы хотели бы выразить нашу полную поддержку и солидарность в отношении предпринимаемых в Беларуси мер против COVID-19.

В особенности, я хотел бы подчеркнуть профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам. Эти меры чрезвычайно важны, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Осведомленность населения о рисках и рекомендуемых мерах по снижению вероятности заражения COVID-19, имеют крайне важное значение для решения этой общей проблемы. В связи с этим, я высоко оцениваю ваши активные действия по обеспечению регулярного и открытого информирования населения о развитии ситуации и предпринимаемых мерах. Мы также благодарны Беларуси за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), что помогает нам лучше понять природу и ход этой эпидемии и координировать меры реагирования в глобальном масштабе.

Признавая сложность ситуации, мы рады отметить, что подход Министерства здравоохранения Беларуси соответствует рекомендациям ВОЗ, и все меры принимаются с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков.

Поскольку эта болезнь продолжает распространяться, все страны должны подготовить свое население, кадровые ресурсы и службы здравоохранения, и особенно свои больницы, к потенциальному распространению COVID-19. Это требует продолжения осуществления скоординированных на национальном уровне мер, с участием всего правительства и общества, направленных на борьбу с инфекцией с учетом меняющейся ситуации и тенденций». 

Если в заявлении Странового – то есть беларуского – офиса ВОЗ была фраза о том, что «ограничения на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных сиутаций чаще всего не является эффективной мерой и могут отвлекать ресурсы от других мероприятий». В письме от Ханса Клюге о карантине нет ни слова, зато есть замечание о том, что «все страны должны подготовить свое население, кадровые ресурсы и службы здравоохранения, и особенно свои больницы, к потенциальному распространению COVID-19». 

Может быть, хотя бы этот «намек» еще раз поднимет в нашей стране вопрос о введении карантина? 

 
 
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17 марта Минздрав опубликовал у себя на сайте заявление Странового – то есть беларуского – офиса ВОЗ.  Когда одни были недовольны тем, как Беларусь реагирует на...
 
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