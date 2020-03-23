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Румыния ввела военное положение и комендантский час

23.03.2020 08:29 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Румынии приняли решение ввести в стране военное положение из-за распространения коронавируса, сообщил министр внутренних дел Марчел Вела.




В стране установлен комендантский час с 22:00 до 6:00. В дневное время разрешается нахождение на улице только с соблюдением мер безопасности для защиты от COVID-19. Запрещено собираться на улице больше 3-х человек, если только это не люди, проживающие вместе, пишут местные СМИ, передает btv.md.

С 23 марта разрешено выходить на улицу ночью в связи с необходимостью купить продукты или позаботиться о пожилых родственниках, выгулом собак, неотложным визитом к врачу.

Также при наличии удостоверяющих документов разрешен выход на улицу во время комендантского часа, если этого требует профессиональная деятельность.

Временно приостановлена деятельность стоматологических кабинетов (за исключением срочных операций), а также торговых центров. Работают продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, химчистки.

Государственные границы закрыты. Запрещен въезд в Румынию иностранцев и лиц без гражданства, за исключением транзита, в случае его организации по соглашению с соседними странами. Исключение - иностранцы, находящиеся в браке с гражданами Румынии или с гражданами стран ЕС, лица с разрешением на проживание в Румынии. Также исключением являются командированные лица и сотрудники дипмиссий.

Нарушители режима самоизоляции будут помещаться в карантин на 14 дней принудительно.

На 21 марта в Румынии было подтверждено 367 случаев заражения COVID-19. 52 из пациентов были объявлены излеченными и выписаны.

В стране зарегистрирован один случай смерти больного, зараженного коронавирусом. 67-летний мужчина приехал в Румынию из Франции. Коронавирус у него выявили 18 марта. Он проходил лечение в инфекционной больнице в Крайова. У умершего были тяжелые заболевания, в частности рак в терминальной стадии.
 
 
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Власти Румынии приняли решение ввести в стране военное положение из-за распространения коронавируса, сообщил министр внутренних дел Марчел Вела.
 
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