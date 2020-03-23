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Михаил Захаров: в сборной здороваемся кулаками, не обнимаемся

23.03.2020 07:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в эфире программы "Спортклуб" на ОНТ рассказал о том, как в национальной команде защищаются от коронавируса.

"Первое — раздевалки моют и до, и после игр. Естественно, руки тоже все моют. Второе — здороваемся кулаками, не обнимаемся. Третье — каждый день должна быть баня. Есть еще один вариант, но его запрещено произносить", — сказал Захаров.
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в эфире программы "Спортклуб" на ОНТ рассказал о том, как в национальной команде защищаются от коронавируса.
 
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