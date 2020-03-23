|
Михаил Захаров: в сборной здороваемся кулаками, не обнимаемся
23.03.2020 07:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в эфире программы "Спортклуб" на
"Первое — раздевалки моют и до, и после игр. Естественно, руки тоже все моют. Второе — здороваемся кулаками, не обнимаемся. Третье — каждый день должна быть баня. Есть еще один вариант, но его запрещено произносить", — сказал Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в эфире программы "Спортклуб" на ОНТ рассказал о том, как в национальной команде защищаются от коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)