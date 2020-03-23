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Граница России открыта для белорусов – правительство РФ
23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ограничения на въезд в Россию, введенные на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение правительства РФ
«Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта», — говорится в документе.
Кабмин распорядился обеспечить пропуск этих граждан через госграницу РФ.
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Ограничения на въезд в Россию, введенные на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии....
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