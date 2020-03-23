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Россия сняла ограничения на въезд для белорусов
23.03.2020 10:33 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Граждане стран-участниц СНГ могут без ограничений передвигаться по территории РФ, возвращаясь в государства своего гражданства.
Такое
Отмечается, что положение пункте №1 не должно применяться «в отношении граждан государств-участников Содружества Независимых государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта».
Федеральной службе безопасности России надлежит обеспечить пропуск через государственную границу указанных граждан.
Напомним, Россия с 18 марта
Вернуться в Минск из Москвы можно
Много российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, где в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.
Александр Лукашенко
МИД Беларуси настоятельно
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Граждане стран-участниц СНГ могут без ограничений передвигаться по территории РФ, возвращаясь в государства своего гражданства.
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