Россия сняла ограничения на въезд для белорусов

Граждане стран-участниц СНГ могут без ограничений передвигаться по территории РФ, возвращаясь в государства своего гражданства.

Такое распоряжение выпустил Кабинет министров России в дополнение к документу, принятому 16 марта.

Отмечается, что положение пункте №1 не должно применяться «в отношении граждан государств-участников Содружества Независимых государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта».

Федеральной службе безопасности России надлежит обеспечить пропуск через государственную границу указанных граждан.

Напомним, Россия с 18 марта закрыла границы для иностранцев, в том числе граждан Беларуси, в связи с распространением коронавируса.

Вернуться в Минск из Москвы можно только через два аэропорта и только с транзитным билетом. Граждане должны иметь транзитный билет и не покидать транзитную зону.

Много российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, где в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Александр Лукашенко возмутился этому факту и заявил, что закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно. Он сказал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», тогда как в Беларуси все спокойно.