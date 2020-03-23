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12 сайтов для бесплатного самообразования, если вы сидите дома

23.03.2020 08:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы перешли на удаленную работу и у вас образовалось пара свободных часов или же вы всегда хотели подтянуть свои знания, то сейчас как раз подходящее время. В условиях пандемии многие университеты и образовательные платформы открыли бесплатный доступ к своим онлайн-курсам и трансляциям. Предлагаем вам 12 сайтов, где можно получить образование практически по всем областям (среди них есть курсы от лучших университетов мира).


Фото: kaboompics.com

1. Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Из-за эпидемии нового коронавируса сайт открыл бесплатный доступ к своим учебным материалам для университетов и колледжей (по крайней мере до 31 июля). Нужно только заполнить форму и обосновать, чем вам поможет Cousera во время карантина.

Ссылка на курсы

2. Курсы Arzamas — это циклы из коротких лекций, в которых героями выступают лучшие русскоязычные ученые, а сюжетами становятся «самые невероятные и увлекательные эпизоды в истории мира». Чтобы получить бесплатный месяц пользования сервисом с курсами и подкастами, нужно перейти по ссылке ниже, ввести промокод КАРАНТИН и скачать приложение (App Store, Google Play)

Ссылка на курсы

3. Образовательная платформа edX была создана Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом в мае 2012 года. Этот проект — возможность получить бесплатное образование у ведущих университетов мира, таких как Гарвардский, Колумбийский, Калифорнийский в Беркли, Сорбонна, Массачусетский технологический и многих других. На сайте представлено более чем две тысячи курсов в примерно 30 областях, от архитектуры до языков и бизнеса — нужно только зарегистрироваться.

Ссылка на курсы

4. Портал OpenCulture предлагает 1500 бесплатных онлайн-курсов от ведущих мировых университетов — Стэнфорда, Йельского университета, Массачусетского технологического института, Гарварда, Беркли, Оксфорда и других. Аудио- и видеокурсы можно загрузить прямо на свой компьютер.

Ссылка на курсы

5. Classcentral — платформа с 15 тысячами курсов. Как сказано в описании, платформа ориентируется в первую очередь на бесплатные курсы от университетов.

Ссылка на курсы

6. «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки. Онлайн-платформа проекта предоставляет бесплатный доступ к 97 мини-курсам на один месяц по промокоду STAYHOME.

Ссылка на курсы

7. Stepik предлагает бесплатные онлайн-курсы по естественным, гуманитарным, общественным наукам, математике, информатике, основам программирования и многому другому.

Ссылка на курсы

8. «Фоксфорд» — онлайн-школа для учеников 1−11 классов — также открыла бесплатный доступ. Как говорится на сайте, «в России „на карантине“ сейчас несколько тысяч школ. Чтобы ученики не теряли это время и продолжали учиться, мы открываем доступ ко всем нашим платным курсам по базовой школьной программе до конца периода карантинов. Это бесплатно для всех».

Ссылка на курсы

9. А это — 300 бесплатных университетских курсов от «Лиги плюща», которые можно пройти онлайн. Бесплатное членство — на семь дней, затем обучение будет стоить 14,99 доллара США.

Ссылка на курсы

10. «Лятучы ўніверсітэт» — белорусский проект, который позволяет учиться и проходить курсы бесплатно. Самое время изучить что-то новое.

Ссылка на курсы

11. GeekBrains, образовательный портал, который готовит специалистов по программированию, менеджменту, маркетингу и дизайну с нуля, открыл «на время карантина» бесплатный доступ к своим онлайн-курсам по четырем направлениям: программирование, маркетинг, дизайн и управление. Чтобы воспользоваться предложением, нужно до 31 марта зарегистрироваться на портале, ответить на несколько вопросов о «коронавирусе и карантине» в анкете и оставить адрес своей почты. Доступ откроют за 1−3 дня.

Ссылка на анкету

12. «Открытый лекторий» — социальный просветительский проект от белорусов, который проводит лекции по истории искусства, живописи, литературе, архитектуре, кино, психологии, прикладным наукам и о многом другом. На сайте есть целый раздел с бесплатными онлайн-лекциями.

Ссылка на курсы

 
 
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