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Художественный музей в Витебске из-за коронавируса проводит онлайн-экскурсии
23.03.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художественный музей в Витебске наряду с обычными экскурсиями решил проводить и виртуальные — в связи с коронавирусом. Информация об этом
— В связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса не все наши посетители могут сейчас прийти в музей и познакомиться с нашими коллекциями, с нашими шедеврами. И поэтому мы приглашаем вас посетить наш музей онлайн, — поясняет в видеоролике экскурсовод Анастасия Папроцкая.
В первом выпуске экскурсовод рассказывает об истории здания, в котором находится музей (построено еще в 1883 году), его интерьере, коллекциях.
На следующих онлайн-экскурсиях музей обещает подробнее рассказать об отдельных собраниях.
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