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Художественный музей в Витебске из-за коронавируса проводит онлайн-экскурсии

23.03.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художественный музей в Витебске наряду с обычными экскурсиями решил проводить и виртуальные — в связи с коронавирусом. Информация об этом появилась в группах музея в соцсетях.

— В связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса не все наши посетители могут сейчас прийти в музей и познакомиться с нашими коллекциями, с нашими шедеврами. И поэтому мы приглашаем вас посетить наш музей онлайн, — поясняет в видеоролике экскурсовод Анастасия Папроцкая.

В первом выпуске экскурсовод рассказывает об истории здания, в котором находится музей (построено еще в 1883 году), его интерьере, коллекциях.

На следующих онлайн-экскурсиях музей обещает подробнее рассказать об отдельных собраниях.

Следить за обновлениями проекта можно здесь и здесь.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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