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Белорусское правительство выделит около миллиона долларов на борьбу с распространением коронавируса
23.03.2020 12:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета 2 351 413 рублей на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19,
Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Министерство здравоохранения из этой суммы получит 1 574 120 рублей, в том числе для Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии — 450 120 рублей.
Бюджет Витебской области получит 143 183 рубля, бюджет Минска — 634 110 рублей.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 21 марта 2020 г. № 163.
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Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и...
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