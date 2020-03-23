Беларуское правительство выделит миллион долларов, чтобы побороть коронавирус

Источник материала: KYKY

Правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета 2 351 413 рублей, чтобы остановить завоз и распространение инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет пресс-служба Совмина.

Деньги выделят из республиканского бюджета – той его части, которая отводится на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. 1 574 120 рублей получит Минздрав, в том числе Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – 450 120 рублей.

Бюджет Витебской области получит 143 183 рубля, бюджет Минска – 634 110 рублей.

Такое решение решение закреплено постановлением Совета министров от 21 марта 2020 г. № 163.