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Беларуское правительство выделит миллион долларов, чтобы побороть коронавирус
23.03.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета 2 351 413 рублей, чтобы остановить завоз и распространение инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19,
Деньги выделят из республиканского бюджета – той его части, которая отводится на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. 1 574 120 рублей получит Минздрав, в том числе Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – 450 120 рублей.
Бюджет Витебской области получит 143 183 рубля, бюджет Минска – 634 110 рублей.
Такое решение решение закреплено постановлением Совета министров от 21 марта 2020 г. № 163.
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Правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета 2 351 413 рублей, чтобы остановить завоз и распространение инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19,...
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