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Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации

23.03.2020 16:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одиноких пожилых белорусов в эти дни освободили от походов по магазинам и аптекам. Всё необходимое готовы принести домой старикам социальные службы и волонтёры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации

Доставка в период неблагоприятной эпидситуации абсолютно бесплатная. При этом никаких договоров заключать не нужно. Продукты будут покупать за средства заявителей. В Минтруда также озвучили рекомендации, как не попасться на удочку мошенников.  

Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Чтобы обезопасить наших пожилых людей от таких недобросовестных, мошеннических мероприятий, процедур со стороны других недобросовестных граждан. Поступает на телефон звонок: хочу, чтоб вы мне купили хлеба, молока и т.п. Мы говорим сразу когда, в какое время придет социальный работник, говорим фамилию, имя, отчество социального работника. Пожилой человек уже понимает, к примеру, что в первой половине дня к нему придет такой-то социальный работник либо волонтер с такой-то фамилией. Обязательно, когда приходит либо волонтер, либо соцработник документ, который удостоверяет личность (паспорт, удостоверение), что я такая-то, с такой-то фамилией и я от такого-то территориального центра. Пожилой человек будет видеть конкретно, кого он ждет, и этот человек к нему пришел.   

Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации


Кроме того, работники соцслужб перед посещением пожилых измеряют себе температуру, заходят в дом в масках и перчатках.

Люди в материале: Ирина Костевич

 
 
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Новости Беларуси. Одиноких пожилых белорусов в эти дни освободили от походов по магазинам и аптекам. Всё необходимое готовы принести домой старикам социальные...
 
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