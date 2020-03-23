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Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации
23.03.2020 16:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одиноких пожилых белорусов в эти дни освободили от походов по магазинам и аптекам. Всё необходимое готовы принести домой старикам социальные службы и волонтёры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доставка в период неблагоприятной эпидситуации абсолютно бесплатная. При этом никаких договоров заключать не нужно. Продукты будут покупать за средства заявителей. В Минтруда также озвучили рекомендации, как не попасться на удочку мошенников.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
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Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации
Новости Беларуси. Одиноких пожилых белорусов в эти дни освободили от походов по магазинам и аптекам. Всё необходимое готовы принести домой старикам социальные...
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