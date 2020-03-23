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Беларусь проводит масштабное комплексное учение в ВС

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

«Всего предполагается задействовать порядка 6000 человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения.  В настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач», – отметили в Минобороны.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в видеокомментарии, опубликованном на сайте ведомства, отметил, что «предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки, но является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ».

По словам министра, проверка боеготовности белорусских войск проводится на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки. «Идет милитаризация Европы, увеличиваются составы группировок войск и количество вооружений, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран», – подчеркнул он.

Так, продолжил глава Минобороны, самым масштабным из них за последние 25 лет станет «Защитник Европы 2020». Для его проведения только на территории Польши и стран Балтии сосредоточено свыше 11 тыс. человек личного состава и около 800 единиц различных систем вооружения.

«Несмотря на заявление европейского командования и США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от проведения. Должен подчеркнуть, что такая активность у границ не стала для нас неожиданностью. Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили систему подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы», – сказал Хренин.

Министр также проинформировал, что совместно с органами пограничной службы отработаны вопросы усиления участков государственной границы, завершено слаживание воинских частей и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и реактивных систем залпового огня на большие расстояния. Кроме того, осуществляется оценка эффективности созданной системы территориальной обороны. На всех мероприятиях подготовки действует авиация, в том числе новые многоцелевые самолеты СУ-30СМ.

«Самым действенным способом подготовки войск являются комплексные проверки. Они позволяют видеть реальные возможности войск и реагировать на резкие изменения обстановки. Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории транспарентно и открыто для соседей», – резюмировал глава Минобороны.

Как сообщалось, в конце января в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности.

Источник: https://interfax.by

 
 
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Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси перешла к активной фазе – комплексному учению с участием порядка 6 тыс. человек. Учение является...
 
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