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Основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Защитить свое здоровье и здоровье окружающих от COVID-19 можно, соблюдая следующие правила.
Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции

Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой, как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Для чего? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания позвоните в медучреждение. Если посещали страны, где регистрируется COVID-19, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки в такие государства наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медработнику. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией COVID-19.
Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы, например, головная боль или небольшой насморк. Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.
Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики коронавирусной инфекции? Специалисты отвечают: «Нет». Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения.

 

 
 
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Защитить свое здоровье и здоровье окружающих от COVID-19 можно, соблюдая следующие правила. Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим
 
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