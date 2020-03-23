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Николай Золотов: «Коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее»

23.03.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов в интервью корреспонденту «Прессбола» Николаю Иванову рассказал, как защищается от коронавируса.

- Свердловская область на четвертом месте по числу зараженных в России — с подтвержденным коронавирусом уже девять человек. Следишь за ситуацией?

– Нет. Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Вся паника от этого и идет: люди чересчур серьезно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.

- Александр Алиев говорит, что пандемия — это фейк. Тоже так считаешь?

– Мое мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее. Нужно чаще мыть руки — и все будет хорошо.

- Как защищаешься от коронавируса?

– Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Еще он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь еще, – сказал Золотов.

 
 
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Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов в интервью корреспонденту «Прессбола» Николаю Иванову рассказал, как защищается от коронавируса.
 
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