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Николай Золотов: «Коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее»
23.03.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов в интервью корреспонденту
- Свердловская область на четвертом месте по числу зараженных в России — с подтвержденным коронавирусом уже девять человек. Следишь за ситуацией?
– Нет. Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Вся паника от этого и идет: люди чересчур серьезно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.
- Александр Алиев говорит, что пандемия — это фейк. Тоже так считаешь?
– Мое мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее. Нужно чаще мыть руки — и все будет хорошо.
- Как защищаешься от коронавируса?
– Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Еще он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь еще, – сказал Золотов.
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Николай Золотов: «Коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее»
Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов в интервью корреспонденту «Прессбола» Николаю Иванову рассказал, как защищается от коронавируса.
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