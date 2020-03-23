Для иностранных дальнобойщиков в Беларуси устроят спецстоянки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иностранные дальнобойщики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться только на определенных заправках и в специальных местах отдыха. Это нужно для того, чтобы обезопасить жителей страны от коронавируса, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«Правительство определили стоянки, которые разрешены. Здесь стоять запрещено, нужно проехать 21 км еще», – говорит дорожный инспектор водителю.

Остановиться на любой удобной заправке дальнобойщикам теперь нельзя. Это правило касается водителей-международников, которые едут через Беларусь транзитом. Меры вынужденные. Строить маршрут нужно по специальной карте. Вот только сейчас необходимо более досконально высчитывать время для работы и отдыха.

«Это везде есть. И в Италии, я оттуда еду. В Чехии, Венгрии нельзя, где хочешь останавливаться», – рассказал водитель из Словакии Карл Блиха.

Необходимо помочь сократить время пребывания перевозчиков в стране. В идеале они должны проехать Беларусь за сутки. А еще ограничить количество контактов. Такие карты-схемы раздают всем водителям на таможне, а транспортные инспекторы напоминают о них почти на каждой стоянке. Среди разрешенных – 43 пункта: отели, места отдыха, АЗС.

«Работаем в перчатках. Раньше так мы работали только в зоне кафе, а сейчас уже и в прикассовой зоне», – отметил оператор АЗС Юрий Шмарловский.

Антисептики при входе и в туалетах, одноразовые перчатки и полотенца для клиентов. В случае недомогания здесь и температуру измерят.

«Есть необходимый запас моющих средств, мыла. Каждые два часа проветриваем помещения, обрабатываем все антисептическими средствами», – сказал мастер АЗС Игорь Кузнецов.

Сколько будут действовать такие ограничения для водителей, пока неизвестно.