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Миллионы масок и трудоустройство. Как крупнейшие IT-компании помогают в борьбе с коронавирусом
23.03.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Крупные технологические компании и их создатели не остались в стороне от пандемии коронавируса Covid-19. По всему миру им
100 миллионов долларов от основателя Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс, который недавно
«Эти средства помогут усилить меры по выявлению, изоляции заболевших и лечению, защитить население, находящееся в зоне риска, и развивать вакцины, способы лечения и диагностики», — говорилось в заявлении фонда. Глава КНР Си Цзиньпин
Помощь с трудоустройством в Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос
Безос призвал сотрудников ресторанов и баров, оставшихся без работы, подать заявки на работу в Amazon. «Мы надеемся, что уволенные сотрудники будут работать с нами до тех пор, пока не смогут вернуться на свои рабочие места», — отметил он.
Facebook закупает маски и помогает ВОЗ
Facebook бесплатно размещает и продвигает
«Мы взаимодействуем с национальными министерствами здравоохранения и такими организациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чтобы помочь им получать оперативную и точную информацию о новом коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ возможность публикации такого количества бесплатных объявлений, которое им необходимо для реагирования на коронавирус», — рассказал глава Facebook Марк Цукерберг.
Из социальной сети удаляют ложную информацию о распространении Covid-19 и рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать ситуацию в собственных целях. Кроме того, компания
Илон Маск готов производить аппараты ИВЛ
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не закрывает заводы и считает, что паника опаснее коронавируса. Но он
Сотни пользователей потребовали от Маска начать производство уже сейчас, ссылаясь на то, в больницах уже не хватает аппаратов. Но предприниматель не уточнил, при каких условиях он решит, что пора действовать.
Миллионы медицинских масок и пожертвования от Apple
Глава Apple Тим Кук
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Крупные технологические компании и их создатели не остались в стороне от пандемии коронавируса Covid-19. По всему миру им заразились больше 350 тысяч человек, около...
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