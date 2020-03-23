Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

РБК-Украина со ссылкой на United Nations . Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщаетсо ссылкой на





По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.





"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Гутереш.





Он отметил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.