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Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

24.03.2020 07:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам генсека ООН, нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United Nations.

По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Гутереш.

Он отметил, что нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19.
 
 
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По словам генсека ООН, нужно остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью COVID-19
 
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