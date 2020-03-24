Дзюба дал прогноз на бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Источник материала: ОНТ

Футболист Артем Дзюба, капитан питерского «Зенита» и сборной России, порассуждал о предстоящем поединке по смешанным единоборствам между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Дзюба высказал мнение, что для его соотечественника Нурмагомедова самым неудобным соперником является именно Фергюсон. Артем считает, что в партере Тони не будет терпеть избиения от Хабиба, а сможет «работать локтями». Игрок «Зенита» отметил, что американец – «жесткий и грубый» боец.

Российский футболист подчеркнул, что, по его мнению, именно в этом поединке Хабибу Нурмагомедову придется нелегко. «Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба», – заявил Дзюба.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен пройти 18 апреля в рамках UFC 249. Изначально шоу было запланировано в Нью-Йорке, но пандемия коронавируса вынудила организаторов искать арену за пределами США. Хабиб Нурмагомедов уже вернулся в Россию, а новое место проведения турнира пока не названо.

Ранее сообщалось , что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом России в 2019 году.

Фото: globallookpress / Maksim Konstantinov

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