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Дзюба дал прогноз на бой Нурмагомедова с Фергюсоном
24.03.2020 00:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Футболист Артем Дзюба, капитан питерского «Зенита» и сборной России,
Дзюба высказал мнение, что для его соотечественника Нурмагомедова самым неудобным соперником является именно Фергюсон. Артем считает, что в партере Тони не будет терпеть избиения от Хабиба, а сможет «работать локтями». Игрок «Зенита» отметил, что американец – «жесткий и грубый» боец.
Российский футболист подчеркнул, что, по его мнению, именно в этом поединке Хабибу Нурмагомедову придется нелегко. «Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба», – заявил Дзюба.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен пройти 18 апреля в рамках UFC 249. Изначально шоу было запланировано в Нью-Йорке, но пандемия коронавируса вынудила организаторов искать арену за пределами США. Хабиб Нурмагомедов уже
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Фото: globallookpress / Maksim Konstantinov
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