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Мелания Трамп сдала тест на COVID-19

24.03.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мелания Трамп сдала тест на COVID-19

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп сдала тест на коронавирус. Как оказалось, тест показал отрицательный результат. Об этом заявил американский президент, сообщают Вести.Ru.

Когда Трамп отвечал на вопросы журналистов о том, сдала ли его супруга тест на коронавирус, президент дал положительный ответ. Но при этом Трамп добавил, что тест показал «отрицательный» результат.

Напомним, что ранее глава США сам проходил проверку на коронавирус COVID-19. Однако результаты анализов также, как и у супруги, оказались отрицательными.


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Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп сдала тест на коронавирус. Как оказалось, тест показал отрицательный результат. Об этом заявил американский...
 
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