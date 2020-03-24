|
В Беларуси готовят предложения по поддержке предприятий
24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский парламент готовит предложения по поддержке бизнеса, который оказался в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. Свои идеи озвучивают как министерства и ведомства, так и сами компании. И их мнение – в приоритете. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам в Палате представителей Андрей Савиных, передает телеканал «МИР 24».
До конца недели депутаты обобщат все озвученные предложения и представят их в Совет министров. Туристический сектор оказался самым уязвимым. Пострадали авиа и железнодорожные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои идеи озвучивают как министерства и ведомства, так и сами компании. Причем их мнение – в приоритете.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)