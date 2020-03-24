В Беларуси готовят предложения по поддержке предприятий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский парламент готовит предложения по поддержке бизнеса, который оказался в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. Свои идеи озвучивают как министерства и ведомства, так и сами компании. И их мнение – в приоритете. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам в Палате представителей Андрей Савиных, передает телеканал «МИР 24».

«Предприятия не просят денег. Они просят отсрочки по налоговым платежам, по арендной плате и стоимости кредитов. Это вот самые массовые предложения, которые поступают от основных источников. Есть еще предложения, но их надо рассматривать детально», – сказал Андрей Савиных.

До конца недели депутаты обобщат все озвученные предложения и представят их в Совет министров. Туристический сектор оказался самым уязвимым. Пострадали авиа и железнодорожные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес.