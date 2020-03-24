ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси готовят предложения по поддержке предприятий

24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский парламент готовит предложения по поддержке бизнеса, который оказался в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. Свои идеи озвучивают как министерства и ведомства, так и сами компании. И их мнение – в приоритете. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам в Палате представителей Андрей Савиных, передает телеканал «МИР 24».

«Предприятия не просят денег. Они просят отсрочки по налоговым платежам, по арендной плате и стоимости кредитов. Это вот самые массовые предложения, которые поступают от основных источников. Есть еще предложения, но их надо рассматривать детально», – сказал Андрей Савиных.

До конца недели депутаты обобщат все озвученные предложения и представят их в Совет министров. Туристический сектор оказался самым уязвимым. Пострадали авиа и железнодорожные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои идеи озвучивают как министерства и ведомства, так и сами компании. Причем их мнение – в приоритете.
 
Новости дня
Новости
 
Александр Глеб: «Если наступит реальная угроза здоровью футболистов, здоровью зрителей, то уверен, матчи прекратятся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика