Football Manager 2020 временно стал бесплатным из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Разработчики Football Manager 2020 сделали игру бесплатной на неделю.

До 18:00 по московскому времени 25 марта можно получить симулятор в Steam . В анонсе сказано, что акцию запустили из-за пандемии коронавируса .

Football Manager 2020 вышел в ноябре 2019 года, средняя оценка на Metacritic – 84 балла из 100.

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