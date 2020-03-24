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Football Manager 2020 временно стал бесплатным из-за коронавируса
24.03.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Разработчики
До 18:00 по московскому времени 25 марта можно
Football Manager 2020 вышел в ноябре 2019 года, средняя оценка на Metacritic – 84 балла из 100.
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Разработчики Football Manager 2020 сделали игру бесплатной на неделю.
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