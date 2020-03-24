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Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем
24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусов благодарят за терпимость. В мире уже прозвучали обвинения в адрес Китая – именно эта страна якобы виновата в зарождении новой болезни, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
В итоге в разных уголках планеты представители этой нации сталкивались с дискриминацией. Но у болезни нет ни границ, ни национальности, отметил посол КНР в беседе с журналистами.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Отдельные мировые политики пытаются очернить Китай, обвинить в начале этой страшной эпидемии. Как говорят у нас в стране, друг познается в беде. И это сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, лишь подтвердило и укрепило дружбу между нашими народами, между Беларусью и Китаем.
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Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем
Новости Беларуси. Белорусов благодарят за терпимость. В мире уже прозвучали обвинения в адрес Китая – именно эта страна якобы виновата в зарождении новой болезни,...
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