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Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем

24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусов благодарят за терпимость. В мире уже прозвучали обвинения в адрес Китая – именно эта страна якобы виновата в зарождении новой болезни, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем

Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем

В итоге в разных уголках планеты представители этой нации сталкивались с дискриминацией. Но у болезни нет ни границ, ни национальности, отметил посол КНР в беседе с журналистами.

Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Медики Беларуси и КНР провели видеоконференцию, во время которой обсудили меры профилактики и лечения коронавируса. Скоро в Минск прибудет самолет с медицинской помощью из Китая. Мои соотечественники, находящиеся в вашей стране, ощущали внимание и заботу со стороны белорусов в это непростое время. Никакой дискриминации. И за это я хочу выразить особую благодарность.

Отдельные мировые политики пытаются очернить Китай, обвинить в начале этой страшной эпидемии. Как говорят у нас в стране, друг познается в беде. И это сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, лишь подтвердило и укрепило дружбу между нашими народами, между Беларусью и Китаем.

Цуй Цимин: Сложное испытание, которое выпало на долю всего мира, укрепило дружбу между Беларусью и Китаем

Люди в материале: Цуй Цимин, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусов благодарят за терпимость. В мире уже прозвучали обвинения в адрес Китая – именно эта страна якобы виновата в зарождении новой болезни,...
 
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