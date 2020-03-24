Лукашенко: Никакие коронавирусы не мешают развивать отношения с Китаем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дружба, проверенная временем и общими испытаниями. Пандемия коронавируса не помешает сотрудничеству между Беларусью и Китаем. Об этом говорили сегодня в Минске президент Александр Лукашенко и чрезвычайный и полномочный посол Китая Цуй Цимин, передает телеканал «МИР 24».

«Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения. Что касается торгов экономического сотрудничества, я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально. Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в нынешнем году, преодолев отставание некое – это в наших силах. И мы это сделаем», – сказал Лукашенко.

С китайской поддержкой в Беларуси уже реализуются несколько проектов. Из новых – это строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного образца. С финансовыми институтами Китая у Беларуси 35 кредитных соглашений на сумму больше восьми миллиардов долларов.