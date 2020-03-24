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Лукашенко: Никакие коронавирусы не мешают развивать отношения с Китаем
24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дружба, проверенная временем и общими испытаниями. Пандемия коронавируса не помешает сотрудничеству между Беларусью и Китаем. Об этом говорили сегодня в Минске президент Александр Лукашенко и чрезвычайный и полномочный посол Китая Цуй Цимин, передает телеканал «МИР 24».
С китайской поддержкой в Беларуси уже реализуются несколько проектов. Из новых – это строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного образца. С финансовыми институтами Китая у Беларуси 35 кредитных соглашений на сумму больше восьми миллиардов долларов.
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О сотрудничестве двух стран сегодня говорили президент Беларуси Александр Лукашенко и чрезвычайный и полномочный посол Китая Цуй Цимин.
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