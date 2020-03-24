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Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом
24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о туристах, которые въехали в страну по безвизу до обострения ситуации с коронавирусом и закрытия границ сопредельных государств. Среди них граждане ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из Азербайджана и Узбекистана. Порядка 100 человек находятся в Гродненской и Брестской областях. Теперь им, вероятно, можно будет находиться в Беларуси свыше 90 дней.
Как сообщили в МВД, информация о них передана консульским учреждениям и диппредставительствам. Проведена информационная кампания в СМИ.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Граждане Беларуси, в свою очередь, продолжают выезжать за рубеж. Между тем МВД рекомендует воздержаться от поездок, которые не носят экстренный характер.
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Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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