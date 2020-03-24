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Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

24.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

Речь идет о туристах, которые въехали в страну по безвизу до обострения ситуации с коронавирусом и закрытия границ сопредельных государств. Среди них граждане ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из Азербайджана и Узбекистана. Порядка 100 человек находятся в Гродненской и Брестской областях. Теперь им, вероятно, можно будет находиться в Беларуси свыше 90 дней.

Как сообщили в МВД, информация о них передана консульским учреждениям и диппредставительствам. Проведена информационная кампания в СМИ.

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Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
В настоящее время мы уже продлили срок пребывания 306 иностранным гражданам. Это граждане Китая, Ирака, Литвы и Латвии. Мы приняли также ряд других мер, которые направлены на то, чтобы облегчить транзит через территорию государства, в том числе тех лиц, которые пребывают на территорию нашей страны в рамках безвизового режима въезда, но в силу определенных обстоятельств вынуждены в последующем использовать наземные пункты пропуска для того, чтобы беспрепятственно вернуться в государства гражданской принадлежности. Пока такая возможность существует, мы оформляем им в установленном порядке соответствующие выездные визы и взаимодействуем с Государственным пограничным комитетом по пропуску такой категории лиц через территорию Беларуси.

Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

Граждане Беларуси, в свою очередь, продолжают выезжать за рубеж. Между тем МВД рекомендует воздержаться от поездок, которые не носят экстренный характер.

Люди в материале: Алексей Бегун

 
 
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Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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