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Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

25.03.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и социальные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

Причём доставка бесплатна и никаких договоров заключать не нужно.

При этом важно быть бдительными, ведь под видом волонтёров могут прийти и мошенники.   

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

В МВД напоминают: у настоящих волонтёров должна быть соответствующая экипировка и удостоверение.

Мошенники могут вымогать деньги, якобы на подарки в честь праздника Победы или окончания Великой Отечественной. 

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Беларуси:
У наших соседей зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонят по телефону пенсионерам и выманивают данные банковских карт якобы для перевода денег в преддверии Дня Победы. Невозможность получения наличных по почте объясняют заботой о здоровье пожилых в связи с коронавирусом. Всевозможные торговцы, продающие пенсионерам методом подомового обхода ширпотреб по баснословным ценам, также могут активизироваться, использовать ситуацию в обществе для создания более изощренных способов выманивания денег.   

Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?


Ещё один повод, с каким могут прийти мошенники – выдуманная замена денег в стране. Напомним, обновлённые банкноты менять на старые не нужно.  

Люди в материале: Ольга Чемоданова

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и...
 
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