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Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?
25.03.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и социальные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом важно быть бдительными, ведь под видом волонтёров могут прийти и мошенники.
Мошенники могут вымогать деньги, якобы на подарки в честь праздника Победы или окончания Великой Отечественной.
Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Беларуси:
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Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?
Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и...
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