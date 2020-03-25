|
В борьбе с коронавирусом. Открыт благотворительный счёт для помощи белорусским медикам
25.03.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы могут помочь медучреждениям в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство здравоохранения открыло благотворительный счёт для содействия больницам на фоне распространения COVID-19.
Многие граждане не остаются в стороне и выражают желание оказать безвозмездную помощь.
Они пойдут на закупку оборудования, защитных средств и лекарств, а также на оказание помощи больным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы могут помочь медучреждениям в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство здравоохранения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)