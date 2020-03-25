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Коронавирус в Беларуси: 29 человек уже выздоровели, еще 57 находятся на лечении
25.03.2020 11:21 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На сегодняшний день в Республике Беларусь уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ещё 57 пациентов находятся медицинском на контроле и лечении. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.
Ранее у этих 29 пациентов тест на коронавирус дал положительный результат. Однако в процессе наблюдения и лечения были получены отрицательные результаты теста. Всего в Республике Беларусь на сегодняшний день проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19.
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На сегодняшний день в Республике Беларусь уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ещё 57 пациентов находятся медицинском на контроле и лечении. Об этом...
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