"На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.





На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат.





В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.





сообщает Минздрав в своем Телеграме Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов", -Минздрав в своем Телеграме





В отличие от всех стран, где статистика по коронавирусу озвучивается как минимум раз в сутки, наш Минздрав делает это нерегулярно. В частности, вчера ведомство хранило "обет молчания"





А два дня назад сообщалось о 81 случае COVID-19: 15 выписанных и 61 больном. Младшему пациенту было 3 года, страшему - 78 лет.





Тогда же Минздрав призвал пожилых людей по возможности оставаться дома.









Следует отметить, что сейчас по всему миру растет количество новых случаев, уменьшается только в Китае и Южной Корее.





Например, по данным на утро 25 марта в Украине 14 новых случаев COVID-2019 за сутки. Всего 113 в стране.





163 (!!!) новых случая COVID-2019 были выявлены в России за минувшие сутки. Всего 658 теперь в стране. При этом в России заявляли о гораздо большем количестве инфицированных в реальности в связи с тем, что нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.





За вчерашний день в целом в мире было зафиксировано более 40 тысяч новых случаев инфицирования. Вирус приблизился к отметке 420 тысяч заболевших.











