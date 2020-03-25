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Минздрав прервал "обет молчания": за 2 дня в Беларуси 5 новых случаев COVID-19, еще два - под вопросом
25.03.2020 12:13 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Согласно статистике Минздрава, которую ведомство продолжает давать нерегулярно и завуалированно, в Беларуси на утро 25 марта выявлены 86 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Надеемся, что нам не врут и не списывают опасную инфекцию на ОРВИ и пневмонию.
"На сегодняшний день в Республике Беларусь проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.
На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат.
В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.
Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов", -
В отличие от всех стран, где статистика по коронавирусу озвучивается как минимум раз в сутки, наш Минздрав делает это нерегулярно. В частности, вчера ведомство хранило "обет молчания"
А два дня назад сообщалось о 81 случае COVID-19: 15 выписанных и 61 больном. Младшему пациенту было 3 года, страшему - 78 лет.
Тогда же Минздрав призвал пожилых людей по возможности оставаться дома.
Следует отметить, что сейчас по всему миру растет количество новых случаев, уменьшается только в Китае и Южной Корее.
Например, по данным на утро 25 марта в Украине 14 новых случаев COVID-2019 за сутки. Всего 113 в стране.
163 (!!!) новых случая COVID-2019 были выявлены в России за минувшие сутки. Всего 658 теперь в стране. При этом в России заявляли о гораздо большем количестве инфицированных в реальности в связи с тем, что нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.
За вчерашний день в целом в мире было зафиксировано более 40 тысяч новых случаев инфицирования. Вирус приблизился к отметке 420 тысяч заболевших.
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Минздрав прервал "обет молчания": за 2 дня в Беларуси 5 новых случаев COVID-19, еще два - под вопросом
Согласно статистике Минздрава, которую ведомство продолжает давать нерегулярно и завуалированно, в Беларуси на утро 25 марта выявлены 86 человек, заболевших...
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