Что ответил Витебский горисполком на требование ввести карантин в школах

Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком дал ответ на требование правозащитника Леонида Светика ввести карантин в учебных заведениях города, сообщает «Віцебская вясна». «С учетом профилактических мероприятий для предупреждения и минимизации распространения коронавирусной инфекции в городе Витебске принятие дополнительных мер на данный момент не требуется», — считают власти.



Витебский горисполком. Фото: vicebsk.wikimapia.org

Витебский правозащитник Леонид Светик обращался в горисполком с требованием закрыть витебские школы на карантин еще 12 марта. В обращении он перечислил меры, которые следовало бы предпринять властям для охраны здоровья и жизни горожан — вплоть до запрета выходить из своего жилья. Но в горисполкоме считают, что никакие дополнительные меры сегодня не нужны.

«В настоящее время санитарно-противоэпидемические и лечебно-диагностические мероприятия в Витебске проводятся в соответствии с должностными и распорядительными документами Министерства здравоохранения с учетом эпидемической ситуации, которая складывается в стране и в мире», — сообщает заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин.

Среди мер — усиление дезинфекционного режима, санитарно-карантиновый контроль тех, кто приезжает из-за границы, изоляция и лечение людей с подозрением на коронавирус, а также — «проведение среди населения информационно-просветительской работы».

Эффективность этих мер зависит непосредственно от «личной ответственности каждого человека», говорится в ответе из горисполкома.

«Необходимости введения карантинных мероприятий в учебных заведениях города на данный момент нет. В вузах города скорректировано время начала занятий. С 30 марта у учащихся средних школ начинаются весенние каникулы», — отмечает чиновник.

«Информация о эпидемиологической ситуации в городе и стране и мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса, регулярно сообщается в печатных СМИ, а также на интернет-ресурсах», — утверждает Виктор Глушин.

Он уверяет, что «в городе отменены все мероприятия с участием иностранных граждан».

«Принятие дополнительных мер в городе Витебске на данный момент не требуется», — делает вывод чиновник.

Правозащитник Леонид Светик говорит, что разочарован таким ответом городских властей.

— К сожалению, отсутствует детализированная информация о количестве людей, заболевших коронавирусом в Витебске. Из общих цифр по Беларуси нельзя узнать о реальной ситуации в Витебске: сколько заболело, сколько выздоровело. Именно это порождает слухи и панические настроения, — считает правозащитник.

По данным на 25 марта, в Беларуси 86 человек заболели коронавирусом. Статистику по регионам Минздрав не озвучил.

На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.

Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Что касается данных по Витебской области , то в последний раз их официально озвучил глава облздрава Юрий Деркач 17 марта. Тогда в регионе было 17 заболевших коронавирусом. А всего по стране в то время их было 36.