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Коронавирус идет в регионы: заражение зафиксировано в Бешенковичском районе

25.03.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инфицированного коронавирусом человека выявили в Бешенковичком районе, его госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу.

Случай коронавируса на территории Бешенковичского района был зафиксирован еще 19 марта, однако сообщила о нем районная газета «Зара» только сегодня. Cамочувствие у этого человека хорошее, однако он изолирован и находится в Витебской областной инфекционной больнице, пишет издание со ссылкой на главного санитарного врача района Нину Карпушенко.

Также обследованы и изолированы люди, находившиеся с инфицированным в непосредственном контакте. У них тесты отрицательные, но под наблюдением медиков эти жители Бешенковичского района останутся на протяжении 14 дней.

К сожалению, не сообщается, где мог заразиться коронавирусом житель района — на территории Беларуси, либо выезжая куда-то за рубежи нашей страны.

На сегодняшний день в Беларуси установлены 86 случаев инфицирования коронавирусом, 29 человек из общего количества инфицированных уже выздоровели и либо выписаны, либо готовятся к выписке. Информацию по точному количеству заражённых в Витебской области последнее время по какой-то причине не озвучивается. Согласно официальной информации минздрава случаев, когда коронавирус стал причиной смерти пациента, в Беларуси не было.

Напомним, что правительство поручило минфину выделить бюджету Витебской области 143 183 рубля на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
 
 
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Инфицированного коронавирусом человека выявили в Бешенковичком районе, его госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу.
 
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