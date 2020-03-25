|
Гендиректор «Прометея» — плохо, что у нас не осталось конкурентов
25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» победило среди строительных и дорожно-строительных организаций по итогам прошлого года. Мы встретились с генеральным директором предприятия Анатолием Федоровичем.
В планах предприятия — выкупить на аукционе завод железобетонных изделий. начать его восстановление и, если потребуется, модернизацию. Это позволит наладить выпуск плит перекрытия более высокого качества и с меньшими затратами.
Во-вторых, приобрести линию по выпуску тротуарной мелкоштучной плитки. Та, которая есть, уже практически выработала свой ресурс. К тому же новое оборудование будет полностью автоматическим. И если сейчас трое человек могут произвести 500 м2 плитки в смену, то в будущем — в два раза больше.
На вопрос о том, не убавился ли у директора энтузиазм за годы работы, ведь многие высоты уже достигнуты, а «Прометей» стал непотопляемым кораблем в море строительной отрасли, Анатолий Федорович отметил, что такого не может произойти, за ним стоят люди, их семьи. Плохо только, с улыбкой сказал гендиректор, что конкурентов не осталось, бдительность притупляется.
Дмитрий Махомет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» победило среди строительных и дорожно-строительных организаций по итогам прошлого года. Мы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)