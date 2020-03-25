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Гендиректор «Прометея» — плохо, что у нас не осталось конкурентов

25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» победило среди строи­тельных и дорожно-строи­тельных организаций по итогам прошлого года. Мы встретились с генеральным директором предприятия Анатолием Федоровичем.

 

Гендиректор «Прометея» — плохо, что у нас не осталось конкурентов
Анатолий Федорович считает, что «Прометей» сработал в 2019 году очень плодотворно. Рост совокупных показателей составил около 40%. Есть большие планы по расширению производства, причем не только в строительной отрасли. Фото Михаила Левцова

 

В планах предприятия — выкупить на аукционе завод железобетонных изделий. начать его восстановление и, если потребуется, модернизацию. Это позволит наладить выпуск плит перекрытия более высокого качества и с меньшими затратами.

Во-вторых, приобрести линию по выпуску тротуарной мелкоштучной плитки. Та, которая есть, уже практически выработала свой ресурс. К тому же новое оборудование будет полностью автоматическим. И если сейчас трое человек могут произвести 500 м2 плитки в смену, то в будущем — в два раза больше.

На вопрос о том, не убавился ли у директора энтузиазм за годы работы, ведь многие высоты уже достигнуты, а «Прометей» стал непотопляемым кораблем в море строительной отрасли, Анатолий Федорович отметил, что такого не может произойти, за ним стоят люди, их семьи. Плохо только, с улыбкой сказал гендиректор, что конкурентов не осталось, бдительность притупляется.

 

Дмитрий Махомет


 
 
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  Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» победило среди строи­тельных и дорожно-строи­тельных организаций по итогам прошлого года. Мы...
 
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