Гендиректор «Прометея» — плохо, что у нас не осталось конкурентов

Источник материала: Горецкий вестник

Частное унитарное производственное предприятие «Прометей» победило среди строи­тельных и дорожно-строи­тельных организаций по итогам прошлого года. Мы встретились с генеральным директором предприятия Анатолием Федоровичем.





В планах предприятия — выкупить на аукционе завод железобетонных изделий. начать его восстановление и, если потребуется, модернизацию. Это позволит наладить выпуск плит перекрытия более высокого качества и с меньшими затратами.

Во-вторых, приобрести линию по выпуску тротуарной мелкоштучной плитки. Та, которая есть, уже практически выработала свой ресурс. К тому же новое оборудование будет полностью автоматическим. И если сейчас трое человек могут произвести 500 м2 плитки в смену, то в будущем — в два раза больше.

На вопрос о том, не убавился ли у директора энтузиазм за годы работы, ведь многие высоты уже достигнуты, а «Прометей» стал непотопляемым кораблем в море строительной отрасли, Анатолий Федорович отметил, что такого не может произойти, за ним стоят люди, их семьи. Плохо только, с улыбкой сказал гендиректор, что конкурентов не осталось, бдительность притупляется.

Дмитрий Махомет