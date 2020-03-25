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Держитесь подальше – социальное дистанцирование как профилактика коронавируса
25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Из-за пандемии коронавируса граждан многих стран
Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение инфекции. Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.
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Из-за пандемии коронавируса граждан многих стран призывают не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли — держаться друг от друга подальше. По...
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