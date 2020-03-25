Держитесь подальше – социальное дистанцирование как профилактика коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

Из-за пандемии коронавируса граждан многих стран призывают не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли — держаться друг от друга подальше. По возможности — на расстоянии два метра.

Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение инфекции. Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.







