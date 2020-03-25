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Держитесь подальше – социальное дистанцирование как профилактика коронавируса

25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Из-за пандемии коронавируса граждан многих стран призывают не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли — держаться друг от друга подальше. По возможности — на расстоянии два метра.

Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение инфекции. Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.

 

Держитесь подальше – социальное дистанцирование как профилактика коронавируса

 

Держитесь подальше – социальное дистанцирование как профилактика коронавируса


 
 
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  Из-за пандемии коронавируса граждан многих стран призывают не выходить из дома без острой необходимости, а если уж вышли — держаться друг от друга подальше. По...
 
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