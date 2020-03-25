Лукашенко про коронавирус: «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем»

Источник материала: Горецкий вестник

«Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Китайский опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином.





Президент подчеркнул, случаи заболевания коронавирусом, которые зафиксированы в Беларуси, являются завезенными из-за границы. «У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус», — отметил он.

Лукшенко рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса, которые предприняты в стране. «Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь», — пояснил он. При необходимости приезжающих определяют на карантин. «Правда, клеймят нас всякими разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация», — отметил Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что в этот период года в Беларуси наблюдается традиционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому работникам здравоохранения надо не забывать и о пациентах с другими серьезными заболеваниями. «Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями», — сказал он.