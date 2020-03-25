Вернулась из Парижа. В Гомеле вечером из дома скорая забрала девушку, а потом и ее родителей

Источник материала: Tut.by

Вчера около девяти вечера во двор одной из девятиэтажек в Гомеле приехала скорая, рассказывают TUT.BY жильцы дома. Медики в защитных костюмах увезли девушку, их соседку. После этого люди в химзащите обрабатывали подъезд, по соседям прошли сотрудники милиции — переписывали данные.



Фото: Reuters

Мы связались с мамой госпитализированной девушки, Н. Оказалось, что женщину с мужем сегодня утром также положили в инфекционку. О том, что происходит, Н. рассказала TUT.BY прямо из скорой.

По словам Н., ее дочь 17 марта прилетела из Парижа, где была в гостях у жениха. Домой она добиралась прямым авиарейсом Париж — Минск. В белорусском аэропорту девушка, по ее словам, сдала тест на коронавирус и поехала домой в Гомель.

— Дочка, кстати, первое время никуда не выходила из дома, она сознательная в этом плане. Через два дня нам позвонили из нашей поликлиники и сообщили, что тест отрицательный, все хорошо. Мы вздохнули с облегчением. За неделю, что дочка здесь, к нам домой приходил доктор из поликлиники раза три, смотрел ее — и тоже сказал, что все хорошо, что дочка здорова и может контактировать. А вчера нам снова позвонили и сказали, что якобы тест положительный и будут госпитализировать. Мы пытались объяснить, что у нее тест отрицательный, но нам сказали, что «все поменялось», — рассказывает женщина.

Дочке, говорит Н., на сборы дали несколько минут. Из подъезда она выходила сама, а уже в скорой ее уложили в специальный кокон.



Фото жильцов дома

Сейчас девушка находится в инфекционной больнице.

Туда же отвезли и Н. с мужем. Женщина говорит, что их положили в обычную палату, а дочку — в изолированный бокс.

— Были ли у дочки какие-либо симптомы?

— Был небольшой простудный насморк, она еще об этом говорила врачу, но когда нам сказали, что тест отрицательный, мы все успокоились.

Жители дома рассказывают, что вчера после того, как уехала скорая, которая забрала соседку, приехали люди в костюмах химзащиты и обработали подъезд, а затем по квартирам ходили сотрудники милиции — переписывали проживающих в доме людей.

В Министерстве здравоохранения не подтвердили и не опровергли информацию о новом случае COVID-19 в Гомеле. По последней информации, число зараженных коронавирусом в Беларуси к 25 марта выросло до 86. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Есть ли среди этих «подозрительных» пациентов девушка из Гомеля, пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун однозначно не ответила. По ее словам, по случаю в Гомеле «еще проводится проверка».

Напомним, Минздрав расширил список стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: теперь в нем Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия. За лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран, осуществляется медицинское наблюдение в течение 14 дней с даты прибытия.

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