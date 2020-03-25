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Путин объявил о переносе голосования по Конституции и сделал следующую неделю в России нерабочей

25.03.2020 17:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин в обращении к нации в сязи с ситуацией по коронавирусу объявил о переносе голосования по Конституции.



Президент России Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением к нации, cообщают «Открытые медиа» 

В этом же обращении Путин объявил следующую неделю нерабочей по всей России. 
Заработная плата при этом сохранится, передает echo.msk.ru


Как сообщалось ранее, в России за последние сутки было выявлено 163 новых случая COVID-2019. Всего по данным на утро 25 марта в стране 658 инфицированных 

Однако в России заявляли,что в реальности инфицированных гораздо больше, поскольку нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.
 
 
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Путин в обращении к нации в сязи с ситуацией по коронавирусу объявил о переносе голосования по Конституции.
 
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