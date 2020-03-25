Путин объявил о переносе голосования по Конституции и сделал следующую неделю в России нерабочей









Открытые медиа » Президент России Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по Конституции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил, выступая со специальным обращением к нации, cообщают «

В этом же обращении Путин объявил следующую неделю нерабочей по всей России.

echo.msk.ru Заработная плата при этом сохранится, передает









Как сообщалось ранее, в России за последние сутки было выявлено 163 новых случая COVID-2019. Всего по данным на утро 25 марта в стране 658 инфицированных





Однако в России заявляли,что в реальности инфицированных гораздо больше, поскольку нет возможности тестирования во многих удаленных регионах.