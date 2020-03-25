Даже Путин объявил в России неделю выходных: Лукашенко отрицает проблему коронавируса

Источник материала: KYKY

Из-за угрозы развития коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля – с сохранением заработной платы. Об этом он сказал в обращении к нации, уточнив: «Надо побыть дома».

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, на следующей неделе продолжат работу . По мнению Путина, длинные выходные позволят снизить распространение азиатского вируса. Он призвал не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендациям медиков.

Добавим, что Александр Лукашенко подобных заявлений еще не делал. Он не раз критиковал СМИ, беларусов и кого угодно за раздувание проблемы вокруг COVID-19 и говорил, что считает эту болезнь «психозом» – и «никогда от этого не откажется». А его рекомендации по борьбе с вирусом тракторами, водкой и банями разлетелись даже по крупным американским медиа.

Кроме того, президент говорил , что вводить карантин что в школах, что в вузах, что по всей стране – бессмысленно (эту же позицию озвучили Минздрав и Минобр на сегодняшней онлайн-конференции). При этом Лукашенко призывал беларусов реже появляться на улицах, только вот осталось это лишь скромными рекомендациями.

Сегодня в России зафиксировали резкий скачок числа эпизодов коронавируса. За последние сутки пациентов с диагнозом стало больше на 163, этот показатель назвали рекордным. Общее количество выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658.

резкий скачок числа эпизодов коронавируса. За последние сутки пациентов с диагнозом стало больше на 163, этот показатель назвали рекордным. Общее количество выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658. В Беларуси, по последнему отчету Минздрава, с момента прихода инфекции в республику насчитали уже 86 больных. Выписаны или готовятся к выписке 29 человек, лечить продолжают 57.

Минздрава, с момента прихода инфекции в республику насчитали уже 86 больных. Выписаны или готовятся к выписке 29 человек, лечить продолжают 57. На данный момент во всем мире со старта эпидемии COVID-19 подхватили 436 тысяч человек, погибли от него почти 20 тысяч, излечились 111,8 тысячи.