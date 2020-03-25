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Противовирусные препараты медики не рекомендуют принимать для профилактики COVID-19

25.03.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Противовирусные препараты медики не рекомендуют принимать для профилактики COVID-19

Как передает корреспондент БЕЛТА, принимать противовирусные препараты для профилактики коронавируса COVID-19 не рекомендуется. Об этом во время стрима для студентов сообщил заместитель главного врача Минской городской клинической инфекционной больницы Олег Скрипко.

«Принимать противовирусные препараты в целях профилактики не надо, – сказал Олег Скрипко. – Что касается коронавируса, то 100%-й доказательной базы того, что какие-то лекарственные средства точно помогают, нет».

По его словам, есть исследования, рекомендации ВОЗ, согласно которым в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 применяются определенные противомалярийные препараты, а также назначаемые при ВИЧ. Но их не купишь в аптеке, такие лекарства должен назначать специалист.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, бесконтрольный прием противовирусных препаратов чреват побочными эффектами либо поздним обращением за медицинской помощью.

Противовирусные препараты медики не рекомендуют принимать для профилактики COVID-19

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Как передает корреспондент БЕЛТА, принимать противовирусные препараты для профилактики коронавируса COVID-19 не рекомендуется. Об этом во время стрима для студентов...
 
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