Противовирусные препараты медики не рекомендуют принимать для профилактики COVID-19

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Как передает корреспондент БЕЛТА , принимать противовирусные препараты для профилактики коронавируса COVID-19 не рекомендуется. Об этом во время стрима для студентов сообщил заместитель главного врача Минской городской клинической инфекционной больницы Олег Скрипко.

«Принимать противовирусные препараты в целях профилактики не надо, – сказал Олег Скрипко. – Что касается коронавируса, то 100%-й доказательной базы того, что какие-то лекарственные средства точно помогают, нет».

По его словам, есть исследования, рекомендации ВОЗ, согласно которым в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 применяются определенные противомалярийные препараты, а также назначаемые при ВИЧ. Но их не купишь в аптеке, такие лекарства должен назначать специалист.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, бесконтрольный прием противовирусных препаратов чреват побочными эффектами либо поздним обращением за медицинской помощью.

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